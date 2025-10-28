Pupovac najavio da će tužiti Jurčevića: 'Ponavlja mi da sam ratni zločinac'

Saborski zastupnik Milorad Pupovac (Klub SDSS-a) u utorak je najavio da će podići tužbu protiv nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića).

Drama u sabornici izbila je nakon što je Pupovac iznio stajalište Kluba zastupnika SDSS-a u kojem se između ostalog dotaknuo umanjivanja broja žrtava u Jasenovcu. Istaknuo je da se Sabor ponovno stavlja u funkciju onoga što mu nije posao te da postoji kazneni zakon koji definira djelo poricanja zločina za koje je predviđena kazna.

Na njegove riječi reagirao je Jurčević. "Ne treba se čuditi kada hrpu neistina u pet minuta izgovori osoba koja je osnovano sumnjiva za ratni zločin i jugokomunistički gojenac. Tada se treba zapitati za motive zbog kojih to čini; zbog toga da bi prikrio sve zastrašujuće zločine jugokomunističkog sustava".

Jurčević: 'Huškao je zastrašujućom laži'

"Nisam čovjek kojeg bi se moglo optuživati za djelo bilo kakvog krimena, a kamoli ratnog zločina. Zbog opetovanog ponavljanja te stvari, podići ću građansku tužbu protiv Josipa Jurčevića i svih koji su to ponavljali", najavio je potom Pupovac.

Jurčević mu je odmah odgovorio. "U veljači 1992. zastrašujućom laži huškao je na ratni zločin, tvrdeći da su Hrvatska i Crkva u Hrvatskoj prekrstile 11 tisuća srpske 'dece'. To je bilo u svim srpskim medijima koji su poticali na činjene zločine u Hrvatskoj i BiH", tvrdi Jurčević.

Podsjetimo, Jurčević je i na ranijim sjednicama više puta istaknuo da je Pupovac osumnjičen za ratni zločin, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković više puta ga je upozorio da ne ponavlja tu tezu ako za nju nema konkretne dokaze.

