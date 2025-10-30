Hrvati otkrili koliko im ostane kad plate sve račune: 'Nemam ni za život, a kamoli štednju'

Hrvati na štednji imaju više od 40 milijardi eura. Lani je ukupna štednja porasla za 9 milijardi eura, što se povezuje s rastom plaća i zaposlenosti. Analiza Hrvatske gospodarske komore u povodu Svjetskog dana štednje pokazuje da najviše depozita po stanovniku ima Istarska županija, s više od 14 tisuća eura, a slijede Zagreb, Zagrebačka i Varaždinska županija.

Sve više građana, uz klasičnu štednju, ulaže i u investicijske fondove, tražeći sigurnije i isplativije načine čuvanja novca. Predsjednik Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova HGK Marin Hrešić ističe važnost diverzifikacije.

"U svojoj karijeri, sad već 20 godina govorim - ne ulagati sva jaja u jednu košaru, jer ta košura može pasiti i onda ostanete bez svih tih jaja. Dakle, treba uložiti u više vrsta financijske imovine, ne samo u jednu, a naročito ne samo u depozite, naravno ako osoba ima na raspolaganju novaca, da ih može trošiti", kazao je.

'Ostane mi za paštetu'

U našoj stalnoj rubrici 'Pitali smo vas' "Kad platite mjesečne troškove, uspijete li uštedjeti i koliko?"

Evo nekih odgovora: "Kad sve zbrojim, ostane mi za paštetu. Solidno", piše nam Dado Zunić. "Na minimalcu nemam ni za život, a kamoli štednju", iskrena je Katarina Đanić Nemet.

Danica Dujmović-Zubrinić poručuje: "Da, jer ne pijem i ne pušim, kuham kod kuće, imam vrt i životinje... ne puno, ali i malo veseli. Zasad ništa ne uspijem uštedjeti", zaključuje Adela Bušić.