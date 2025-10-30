Vlada objavila iznos 13. mirovine: Evo kada sjeda na račune

SADA JE SLUŽBENO /

Vlada je i službeno donijela odluku o prvom godišnjem dodatku za umirovljenike! Iznosit će 6 eura po godini staža. Za prosječan staž od 31 godine rada svaki umirovljenik će dobiti 186 eura. Dodatak umirovljenicima stiže u prosincu, a proračun će to stajati više od 210 milijuna eura.

Godišnji dodatak na mirovinu uveden je novim Zakonom o mirovinskom osiguranju, koji je na snazi od 1. srpnja, kao novo pravo, a isplaćuje se svake kalendarske godine svim korisnicima, neovisno o propisu prema kojem su ostvarili pravo na mirovinu.

Ukupan iznos godišnjeg dodatka na mirovinu za pojedinog umirovljenika određuje se kao umnožak vrijednosti dodatka za jednu godinu i punih godina mirovinskoga staža na temelju kojega je određena mirovina.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić ustvrdio je da je novim zakonom unaprijeđen položaj svih umirovljenika, istaknuvši da se mirovina usklađuje dva puta godišnje, kao i da je uvedena godina dana mirovinskog staža majkama za svako rođeno ili posvojeno dijete te da je omogućen i rad u punom radnom vremenu za umirovljenike iznad 65 godina.

Dodao je tome i da su po treći puta u mandatu ove Vlade povećane najniže mirovine, kao i da se s početkom iduće godine povećavaju invalidske mirovine za dodatnih 10 posto.

Godišnji dodatak na mirovinu izuzet je od ovrhe, sukladno Zakonu o porezu na dohodak ne smatra se dohotkom te ne podliježe oporezivanju, a ne uračunava se ni u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Sa sjednice je u Hrvatski sabor upućen konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o parničnom postupku (EU) kojim se među inim uređuje da se zapisniku prilaže transkript tonske snimke ročišta učinjen uz pomoć uređaja za automatsku transkripciju.

On će služiti kao pomoćno sredstvo uz tonsku snimku ročišta te se omogućuje dostupnost transkripta strankama u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava.