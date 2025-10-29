Neviđena akcija karlovačke policije: 'Dignuli smo sve što smo mogli u tom trenutku'

Karlovačka policija u utrci s vremenom. Za sat i šest minuta doveli pacijenta s Plitvica do Zagreba na transplantaciju jetre.

Bio je to doslovno slučaj života i smrti. Kada je gospodin Cindrić u nedjelju navečer dobio poziv da je za njega pronađena jetra, znao je da vremena nema.

Iz Plitvica je morao stići do zagrebačkog KBC-a Merkur i to u roku od najviše tri sata. No zbog kiše, skliskih cesta i večernjeg prometa, činilo se da će to biti nemoguća misija. Sve dok u priču nije uskočila karlovačka policija.

Sanitet nisu mogli dobiti

"Nedjelja, noć, kiša je padala, kolnik je bio sklizak, ljudi su bili pod stresom, promet pojačan", prisjeća se Robert Vižintin, voditelj smjene Operativno-komunikacijskog centra PU Karlovačke, koji je te večeri bio dežuran.

Sanitet nisu uspjeli dobiti, a svaki izgubljeni trenutak značio je opasnost.

"Shvatio sam da bi moglo doći do velike štete, prije svega da neće doći na vrijeme, a s druge strane da bi im se mogla dogoditi prometna nesreća. Osjetio sam da su bili pod stresom", govori Vižintin.

Policija prva, iza nje obitelj

Zato je odlučio preuzeti inicijativu. U pomoć je pozvao kolege iz Slunja, koji su obitelj Cindrić dočekali na Rakovici. Odande su, uz policijsku pratnju, krenuli prema Zagrebu. Policija je prva, obitelj odmah iza njih.

Foto: Rtl Danas

Na putu su nailazili na prometne radove, ali prolazili su nesmetano, sve po zapovijedi policajca Roberta. Kad su stigli do Lučkog, tamo ih je preuzela zagrebačka policija i ispratila do bolnice Merkur. Krenuli su u 21.45, a već u 22.51 bili su ispred bolnice. Samo sat i šest minuta – od Plitvica do Zagreba, po kiši i kroz noć.

"Ko po loju! Slunj, Karlovac, sve je bilo pozatvarano, policija nas je vodila, semafori ugašeni, organizacija za sve pohvale. A posebno voditelju Robertu", rekla je Draga Cindrić, supruga pacijenta. Policajac Vižintin skromno dodaje: "Idemo, gas! Idemo to odraditi, dignuli smo sve što smo mogli u tom trenutku."

Stigli prije roka

Vrijeme je bilo presudno, jetra koju su čekali više od godinu dana mogla je čekati najviše tri sata. Stigli su i prije roka. Operacija je trajala šest sati i završila uspješno.

"Našem primatelju to je bila operacija koja spašava život, kao i većini pacijenata na transplantacijskoj listi", rekla je Lucija Ermacora, specijalizantica abdominalne kirurgije u KB Merkur.

A za obitelj Cindrić – to znači sve. "On mu je spasio život. Mi smo čekali godinu dana, borili se s tumorom, i sada napokon – spas. Taj osjećaj se ne može opisati", kroz suze kaže gospođa Draga.

Sat i šest minuta, kiša, stres i utrka s vremenom – sve je to stalo u priču sa sretnim krajem. Zahvaljujući policiji koja nije odustala, jedan je život spašen.