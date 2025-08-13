SVAKA ČAST /

Borba za svaki otkucaj! Ove godine presadili 12 srca, upravo presađuju još jedno!

Nova uspješna akcija hitnog prijevoza organa za transplantaciju - vojni helikopter Black Hawk jutros oko 8 sati je u zagrebačkoj bolnici Dubrava ukrcao  transplantacijski tim s kojim je odmah poletio za Zadar. Nakon uspješne operacije, sa srcem za transplantaciju, hitno su odletjeli natrag u Zagreb na helidrom KB Dubrave, gdje je helikopter sletio malo prije 14 sati. 

Prema posljednjim informacijama, transplantacija srca u KBC-u Zagreb je oko 19 sati u srijedu bila pri samom kraju. 

13.8.2025.
19:24
RTL Danas
