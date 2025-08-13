Borba za svaki otkucaj! Ove godine presadili 12 srca, upravo presađuju još jedno!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SVAKA ČAST /

Nova uspješna akcija hitnog prijevoza organa za transplantaciju - vojni helikopter Black Hawk jutros oko 8 sati je u zagrebačkoj bolnici Dubrava ukrcao transplantacijski tim s kojim je odmah poletio za Zadar. Nakon uspješne operacije, sa srcem za transplantaciju, hitno su odletjeli natrag u Zagreb na helidrom KB Dubrave, gdje je helikopter sletio malo prije 14 sati.

Prema posljednjim informacijama, transplantacija srca u KBC-u Zagreb je oko 19 sati u srijedu bila pri samom kraju.