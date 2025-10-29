KRENULO IZ PODVOZJA /

Objavljeni detalji drame kod Popovca: Planuo auto u vožnji! Da nije bilo policajaca...

Foto: Mup, Ravnateljstvo Policije

Kako bi prigušili otvoreni plamen koji je dopirao iz podvozja i prostora motora, upotrijebili su šest protupožarnih uređaja koje su prikupili iz službenih vozila te zaustavljenih automobila građana u blizini

29.10.2025.
11:14
danas.hr
Mup, Ravnateljstvo Policije
Na autocesti A4 kod naplatne postaje Popovec, prometni policajci su uočili osobni automobil iz čijeg se podvozja širio plamen. Incident se dogodio u srijedu u 8 sati dok se vozač u zapaljenom automobilu kretao u smjeru Soblinca.

Policajci su brzo reagirali te su, nakon što su sustigli automobil na obližnjem kružnom toku, evakuirali vozača i pokušali ugasiti požar.

"Kako bi prigušili otvoreni plamen koji je dopirao iz podvozja i prostora motora, upotrijebili su šest protupožarnih uređaja koje su prikupili iz službenih vozila te zaustavljenih automobila građana u blizini", priopćila je policija.

Foto: Mup, Ravnateljstvo Policije

Vatrogasci preuzeli gašenje

Na mjesto događaja ubrzo su stigli vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sesvete i Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, koji su preuzeli daljnje gašenje. Vozač nije ozlijeđen, a ponuđena mu je i liječnička pomoć.

