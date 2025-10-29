Objavljeni detalji drame kod Popovca: Planuo auto u vožnji! Da nije bilo policajaca...
Kako bi prigušili otvoreni plamen koji je dopirao iz podvozja i prostora motora, upotrijebili su šest protupožarnih uređaja koje su prikupili iz službenih vozila te zaustavljenih automobila građana u blizini
Na autocesti A4 kod naplatne postaje Popovec, prometni policajci su uočili osobni automobil iz čijeg se podvozja širio plamen. Incident se dogodio u srijedu u 8 sati dok se vozač u zapaljenom automobilu kretao u smjeru Soblinca.
Policajci su brzo reagirali te su, nakon što su sustigli automobil na obližnjem kružnom toku, evakuirali vozača i pokušali ugasiti požar.
"Kako bi prigušili otvoreni plamen koji je dopirao iz podvozja i prostora motora, upotrijebili su šest protupožarnih uređaja koje su prikupili iz službenih vozila te zaustavljenih automobila građana u blizini", priopćila je policija.
Vatrogasci preuzeli gašenje
Na mjesto događaja ubrzo su stigli vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sesvete i Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, koji su preuzeli daljnje gašenje. Vozač nije ozlijeđen, a ponuđena mu je i liječnička pomoć.
