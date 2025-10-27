Neki gradovi ne misle štedjeti na umirovljenicima: Pogledajte koliko će im sjesti na račune

Prvi gradovi i općine već su obavijestili svoje umirovljenike da će im isplatiti božićnice u 2025. godini.

Iznosi, ali i cenzusi za ostvarivanje ovog prava veći su nego prošle godine, kada je više od 160 jedinica lokalne samouprave isplatilo božićnice starijim osobama i socijalno osjetljivim skupinama građana, piše mirovina.hr.

Do Božića je još oko dva mjeseca, a već je oko 15 gradova i općina započelo s prijavama.

Ivanec

Pravo na božićnicu imaju umirovljenici koji ostvaruju mirovinu do 600 eura mjesečno. Za one s mirovinom do 200 eura, potpora iznosi 90 eura. Umirovljenici s mirovinama od 200 do 340 eura dobit će 75 eura božićnice. Pomoć za starije s primanjima od 340 do 470 eura iznosi 55 eura, a za one s mirovinom od 470 do 600 eura osigurano je po 40 eura potpore. Osim umirovljenika, pravo na božićnicu imaju korisnici zajamčene minimalne naknade, dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom te osobe starije od 60 godina bez primanja.

Karlovac

Isplata božićnica umirovljenicima kreće od 1. prosinca. Uvjet je da mirovina ne prelazi 500 eura, a iznosit će 50 eura. Uz umirovljenike dobit će je i korisnici socijalnih programa.

Križevci

Božićnica u Križevcima ove godine iznosi 50 eura, uz uvjet da primanja ne prelaze 350 eura. Pravo ostvaruju umirovljenici, korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, odrasle osobe s invaliditetom bez drugih prihoda te odrasli korisnici inkluzivnog dodatka.

Mursko Središće

Pravo na božićne bonove ostvaruju svi umirovljenici kojima je mirovina manja od 670 eura. Bon od 30 eura dobit će oni čiji prihodi iznose od 501 do 670 eura. Bon od 40 eura je za umirovljenike s mirovinom od 361 do 500 eura, a bonove u vrijednosti 60 eura dobit će oni s mirovinom ispod 360 eura. Pravo na podnošenje dokumentacije za bonove od 60 eura imaju i stariji od 65 godina kao primatelji nacionalne naknade za starije, zajamčene minimalne naknade ili su bez prihoda

Pakrac

Gradonačelnik Grada Pakraca donio je Odluku o isplati božićnice umirovljenicima u iznosu od 40 eura. Pravo na isplatu imaju umirovljenici čija mjesečna mirovina ne prelazi 350 eura, uključujući domaća i strana primanja. Božićnica će biti isplaćena do 12. prosinca umirovljenicima.

Poreč

Božićnica u Poreču iznosit će 111,49 eura, a isplata će se provoditi tijekom studenog i prosinca. Pravo na naknadu imaju osobe starije od 65 godina koje su umirovljenici, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, kao i oni koji ne ostvaruju nikakav dohodak. Pravo će ostvariti oko 4.700 umirovljenika.

Rijeka

Grad Rijeka osigurao je božićnice za umirovljenike s najnižim mirovinama ili iz kućanstva s niskim prihodima, korisnike nacionalne naknade za starije osobe, dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina te osobe bez osobnog prihoda starije od 65 godina.

Za umirovljenike s mirovinom nižom od 460 eura, korisnike nacionalne naknade za starije osobe i osobe starije od 65 godina bez osobnog prihoda iznosi božićnica iznosi 130 eura. Umirovljenici čija je mirovina viša od 460 eura, iz kućanstava s niskim prihodima, kao i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina dobit će 100 eura božićnice.

Za isplatu postoji i cenzus po članu kućanstva. Cenzus za samačko kućanstvo je 600 eura, dvočlano kućanstvo 900 eura, tročlano kućanstvo 1.080 eura, četveročlano kućanstvo 1.260 eura, a za brojnija kućanstva 150 eura za svakoga dodatnog člana. Uvjet je da osim nekretnine u kojoj kućanstvo umirovljenika stanuje, nitko od članova nema u (su)vlasništvu stan ili kuću koju može iznajmiti ili otuđiti ili poslovni prostor.

Samobor

Grad Samobor obavijestio je umirovljenike, osobe s invaliditetom, nezaposlene hrvatske branitelje i korisnike nacionalne naknade za starije osobe koji imaju primanja do 400 eura kako imaju pravo na isplatu božićnica. Onima s primanjima do 250 eura isplatit će se 85 eura. Zatim, za one s primanjima od 250,01 euro do 325,00 eura božićnica iznosi 60 eura. Najmanji iznos od 45 eura dobit će oni koji imaju primanja od 325,01 euro do 400 eura.

Sveti Juraj na Bregu

Iznos božićnice je 50 eura, a mogu je dobiti oni čiji ukupni iznos svih mirovina ne prelazi 600 eura mjesečno. Dohodak i neoporezivi primitci (bez socijalnih potpora) osoba starijih od 60 godina mogu iznositi do 250 eura mjesečno. Na božićnicu imaju pravo i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, kao i korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine.

Umag

Božićnice su namijenjene umirovljenicima, ali i osobama bez ostalih primanja starijima od 65 godina koji imaju prebivalište na području Umaga najmanje pet godina prije dana podnošenja zahtjeva. Uvjet je da mjesečni prosječni primici od 1. siječnja do dana podnošenja zahtjeva ne prelaze 500 eura.

Najveći iznos od 600 eura dobit će korisnici čiji prosječni mjesečni iznos ukupnih prihoda u tekućoj godini ne prelazi 200 eura. Po 400 eura ide umirovljenicima s primanjima od 200,01 do 300 eura. Božićnicu od 200 eura dobit će umirovljenici i stariji od 65 godina s prihodima od 300,01 do 400 eura. Najmanji iznos od 100 eura osiguran je za one s primanjima od 400,01 do 500 eura.

Varaždin

Pravo na isplatu Grada Varaždina ostvaruju umirovljenici čija ukupna mirovinska primanja za rujan 2025. ne prelaze 600 eura, kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, osobne invalidnine, inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine te nezaposlene osobe s invaliditetom.

Po 75 eura dobit će umirovljenici s mirovinom do 350 eura, kao i svi ostali navedeni korisnici, a 60 eura dobit će umirovljenici čija mirovina iznosi između 350,01 i 600,00 eura.

Zaprešić

Božićnicu u Zaprešiću dobit će umirovljenici i korisnici nacionalne naknade za starije osobe. Božićnicu od 40 eura dobit će svi, bez obzira na visinu mirovine.

Županja

Grad Županja isplatit će božićnicu od 70 eura. Uvjet je da mirovina ne prelazi 600 eura, a pomoć će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije, kao i starije osobe bez prihoda.

Općina Baška

Općina Baška najavila je da će svim umirovljenicima, kao i svim osobama starijima od 65 godina, isplatiti po 100 eura božićnice. Pritom ne gledaju visinu mirovine, nego samo prebivalište.

Podsjetimo, net.hr prvi je objavio božićnice za privatne i državne tvrtke. Više o tome čitajte OVDJE.

