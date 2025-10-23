Znamo iznos božićnice koju će isplatiti dm, INA, Konzum: Jedni bome imaju razloga za zadovoljstvo
Net.hr odlučio je provjeriti kolike božićnice mogu očekivati oni koji rade u privatnim firmama
Net.hr u utorak je prvi objavio koliko će iznositi božićnice u državnim firmama.
Tako su se najviše isprsili Pliva i HEP s po 497,71 eura, odnosno 450 eura te JANAF i FINA koje će svoje radnike nagraditi s po 350 eura.
Što je s privatnim firmama?
A kakvo je stanje u velikim privatnim tvrtkama i trgovačkim lancima? Do zaključenja ovog teksta dobili smo tek nekoliko odgovora koje objavljujemo.
Već tradicionalno, radnici i radnice dm-a mogu biti najzadovoljniji.
"Kao i svake godine dm će povodom nadolazećih blagdana nagraditi djelatnike za njihov trud i doprinos uspješnom poslovanju dm-a stimulacijom u razini mjesečne bruto plaće svakog pojedinog djelatnika. dm uvijek nastoji pružati potporu djelatnicima i u obiteljskom životu stoga pripremamo i za djecu djelatnika do 15 godina dar u iznosu od 140 eura", kaže nam Ana Fostač-Krilčić, prokuristica i voditeljica resora Ljudskih resursa te prodajne regije.
Podravka i Belupo prošle su godine isplatili 199,08 eura, ali trenutačno još nisu donijeli službenu odluku koliko će to biti ove godine.
Na naš su upit odgovorili i iz Konzuma. Ne otkrivaju koja je točno cifra jedne božićnice, ali kažu da će isplatiti božićnicu za više od 10.000 zaposlenika. To nije sve:
"Dat ćemo i dar za dijete i prigodan poklon zaposlenicima čija djeca su zdravstveno osigurana preko roditelja zaposlenog u kompaniji i mlađa od 15 godina. Na ovaj način, kroz isplatu božićnice i dara za dijete, Konzum ulaže više od 2,6 milijuna eura u svoje zaposlenike."
INA daje isto kao i lani
INA nije većinski u državnom vlasništvu, nego u MOL-ovu pa smo ju zato stavili pod privatne firme. Svojim će radnicima isplatiti 331,81 eura božićnice te 132,72 eura po djetetu.
"Isplatom će biti obuhvaćeni svi radnici INA Grupe u Hrvatskoj, odnosno njih više od 8100", poručili su za net.hr.
Do Božića je ostalo još nešto više od dva mjeseca, a mi ćemo i dalje pratiti koliko će zaposlenici biti nagrađeni, kako u državnim tako i u velikim poznatim privatnim tvrtkama i trgovačkim lancima.
