Znamo kolike će božićnice dati državne firme: Ovoliko će dobiti radnici HAC-a, JANAF-a...

Točno 65 dana, toliko je preostalo do Božića. I ako ste pomislili - 'ma ima još puno do toga', razmislite da je prije isto tako 65 dana već prošao i 15. kolovoza, odnosno Velika Gospa, a čini se kao da je bila jučer.

Blagdan Svih svetih je pred vratima, a naši susjedi Slovenci odlučili su uvesti obveznu božićnicu za sve zaposlene građane. I to nije mali iznos - čak 639 eura. Kod nas tako nešto još nije uvedeno, ali net.hr je odlučio provjeriti kolike božićnice mogu očekivati oni koji rade u državnim firmama.

Hrvatske ceste daju više nego lani

Iz Hrvatskih cesta prvi su nam odgovori i oni su među rijetkima koji će svoje radnike nagraditi s više eura u džepu, nego li prošle godine.

"Sukladno odredbama Kolektivnog ugovora Hrvatske ceste d.o.o. isplaćuju prigodnu nagradu povodom božićnih blagdana u iznosu od 250,00 eura. Ukupan iznos isplate ovisi o broju zaposlenika u mjesecu isplate. Trenutno Društvo zapošljava 487 radnika", stoji u odgovoru za net.hr.

Prošle godine Hrvatske ceste izdvajale su sto eura manje - dakle 150 eura.

Iz Hrvatske pošte ljubazno su nam se ispričali i rekli da u ovom trenutku još donesena odluka o isplati božićnice. Podsjetnik, oni su prošle godine dobili 500 eura, što je bilo za čak 300 eura više nego 2023. godine. Tko zna što ih onda ove zime čeka.

Jadrolinija, HAC i HŽ Infrastruktura ostaju pri istom

Jadrolinija je 2024. svojim zaposlenicima dala 250 eura, a toliko će biti i sada.

HŽ Infrastruktura je prošle godine digla božićnicu za 30 eura, a ove godine su ostali na istom - 250 eura. Sveukupno su za božićnice predvidjeli iznos od 1.300.000,00 eura.

Za 2828 radnika u Hrvatskim autocestama božićnica će iznositi 200 eura.

FINA i JANAF se isprsili

Iz Croatia Airlinesa kratko su nam poručili da još nisu donijeli odluku o iznosu ovogodišnje božićnice za zaposlenike.

Hrvatska narodna banka u prosincu pak planira svojim zaposlenicima isplatiti 160 eura na račun.

Jadranski naftovod - JANAF mrvicu je podigao iznos svoje božićnice. Umjesto prošlogodišnjih 331,81 eura, ove će godine svaki njihov radnik uoči Božića dobiti 350 eura.

Iz vodeće hrvatske financijske agencije FINA-e kažu nam da će božićnicu od 350 eura dobiti 2492 trenutno zaposlenik u Fini.

Do Božića je ostalo još nešto više od dva mjeseca, a mi ćemo i dalje pratiti koliko će zaposlenici biti nagrađeni, kako u državnim tako i u velikim poznatim privatnim tvrtkama i trgovačkim lancima.

