Laseri umjesto raketa? Izrael aktivirao Iron Beam, sustav koji 'šalje jasnu poruku neprijateljima'

Izraelsko Ministarstvo obrane u nedjelju je objavilo da je Izraelskim obrambenim snagama (IDF) isporučen prvi operativni sustav presretanja temeljen na snažnom laseru, poznat pod nazivom Iron Beam ('Željezna zraka'), koji je razvila izraelska obrambena tvrtka Rafael.

Tijekom opsežnih testiranja sustav je uspješno presretao rakete, minobacačke granate i bespilotne letjelice.

U sljedećoj fazi preuzet će ga izraelsko ratno zrakoplovstvo, koje će ga uključiti u višeslojni sustav protuzračne obrane s postojećim sustavima Iron Dome ('Željezna kupola'), David’s Sling ('Davidova praćka) i Arrow (Strijela), piše The Times of Israel.

Početak tehnološke revolucije

Ministar obrane Israel Katz nazvao je primopredaju "povijesnim trenutkom", istaknuvši kako je ovo "prvi put u svijetu da je sustav presretanja visokosnažnih laserom dosegnuo punu operativnu zrelost". Dodao je da sustav "mijenja pravila igre i šalje jasnu poruku neprijateljima – nemojte nas iskušavati".

Glavni ravnatelj Ministarstva obrane Amir Baram poručio je da isporuka označava prijelaz iz faze razvoja u serijsku proizvodnju, nazvavši Iron Beam "tek početkom tehnološke revolucije". Naglasio je i da će sustav znatno poboljšati obrambene sposobnosti Izraela te promijeniti omjer troškova između jeftinih prijetnji i skupih presretača.

Zapovjednik izraelskog ratnog zrakoplovstva, general-bojnik Tomer Bar, rekao je kako je trenutak "posebno emotivan", dodavši da je Iron Beam "još jedna ključna komponenta u zračnoj obrani, čije su se sposobnosti dokazale tijekom rata".

Foto: Profimedia

Nastavak snažnog razvoja lasera

Direktor Rafaela Yoav Turgeman izjavio je da je tvrtka ponosna što isporučuje "najnapredniji laserski sustav za presretanje zračnih prijetnji na svijetu", naglasivši da je Rafael čak i tijekom intenzivnih borbi pokazao impresivne operativne mogućnosti korištenja laserske tehnologije.

Predsjednik i izvršni direktor Elbit Systemsa, Bezhalel Machlis, čija je tvrtka osigurala lasersku komponentu sustava, također je pozdravio isporuku, istaknuvši da Elbit nastavlja razvoj snažnih laserskih rješenja za vojne potrebe.

Na hebrejskom, sustav nosi naziv Or Eitan ('Eitanovo svjetlo'), u spomen na kapetana Eitana Ostera (22), zapovjednika elitne postrojbe Egoz, koji je poginuo u borbama protiv Hezbollaha u južnom Libanonu u listopadu 2024. Njegov otac, jedan od inženjera uključenih u razvoj sustava, na svečanosti je izgovorio blagoslov Shehecheyanu, koji se tradicionalno izgovara u posebnim i značajnim trenucima.

Prvi put predstavljen 2014. godine

U prosincu je objavljeno da će Iron Beam biti predan IDF-u do kraja mjeseca. Tada je Danny Gold, čelnik Uprave za istraživanje i razvoj Ministarstva obrane, izjavio kako su razvojni proces i opsežna testiranja završeni te da je sustav spreman za početnu operativnu uporabu.

Iron Beam razvija se već više od desetljeća, a javnosti je prvi put predstavljen 2014. godine. Nakon što su završena sva završna testiranja, sustav je u rujnu i službeno proglašen operativnim.

Riječ je o sustavu koji nije zamišljen kao zamjena za Iron Dome ili druge postojeće protuzračne obrambene sustave, već kao njihova nadopuna. Njegova je primarna zadaća presretanje manjih projektila, dok bi se veće i složenije prijetnje i dalje neutralizirale pomoću raketnih sustava poput David’s Slinga i Arrowa.

Foto: Profimedia

Praktički nema ograničenja

Velika prednost laserske tehnologije leži u činjenici da, uz osiguran stalan izvor energije, praktički ne postoji ograničenje u "streljivu".

Upravo zbog toga brojni dužnosnici ovaj sustav opisuju kao potencijalni "game-changer" u obrani od raketnih i napada bespilotnim letjelicama.

Unatoč prednostima, Iron Beam ima i svoje slabosti. Laserski sustavi slabije djeluju u uvjetima smanjene vidljivosti, poput guste naoblake ili nepovoljnih vremenskih prilika.

