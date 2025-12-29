Trubači iz Srbije koji su na Badnjak svirali u Osijeku doznali kaznu: 'Imaju sedam dana'

Petorici uličnih svirača iz Srbije, koji su na Badnjak svirali na Vijencu Ivana Meštrovića u Osijeku, otkazan je boravak u Republici Hrvatskoj, objavila je osječko-baranjska policija u ponedjeljak.

Policajci II. policijske postaje 24. prosinca na teren su izašli nakon dojave, a na ulici su zatekli pet državljana Srbije (57, 51, 48, 46 i 20) koje su potom pozvali u postaju kako bi se utvrdile sve okolnosti njihovog boravka u Hrvatskoj.

Ubrzo je utvrđeno da su u Hrvatsku došli s ciljem sviranja po ulicama i ugostiteljskim objektima kako bi zaradili novac, no pritom nisu imali dozvole za boravak i rad, kao ni potvrdu o prijavi rada.

Dobili zabranu ulaska u RH od tri mjeseca

S obzirom na to da je policija utvrdila kako ne opravdavaju svrhu i uvjete ulaska i kratkotrajnog boravka u RH, proveden je upravni postupak u kojem su za svih pet državljana donesena rješenja o otkazu boravka.

"Navedenim rješenjima sviračima je, sukladno članku 56. st. 1. i čl. 186. st. 1. Zakona o strancima, otkazan kratkotrajni boravak, izrečena zabrana ulaska i boravka u trajanju od tri mjeseca računajući od dana napuštanja granica Republike Hrvatske te im je određen rok za dragovoljni odlazak od sedam dana u kojim su dužni napustiti Europski gospodarski pojas", navela je u priopćenju Policijska uprava osječko-baranjska.

POGLEDAJTE VIDEO: Gradonačelnici Sinja i Dubrovnika protiv romskih trubača: U Zagrebu bilo posla i za policiju