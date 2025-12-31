FREEMAIL
freemail

Andrea

Kažu praznovjerni da je boja koju na sebi nosite užasno važna na Staru godinu, pa se odlučila za crvenu jer označava strast i zaštitu. Povezuje se sa srećom jer je stoljećima prisutna u trenucima kolektivnog slavlja. U velikom dijelu Azije, posebice u Kini, to je boja koja obilježava važne početke: lunarnu Novu godinu, vjenčanja i rođenja. Nije slučajno da se novac daruje u crvenim omotnicama; boja predstavlja dobre želje, prosperitet i ideju odbijanja svega što ne želimo unijeti u novi ciklus. Crvena ne obećava mir, već pokret, vitalnost i snažan početak. Odjenuti crveno znači ući u novu godinu s dozom samopouzdanja i hrabrosti.
Andrea
Foto: Shutterstock
31.12.2025.
7:00
Webcafe.hr
Shutterstock
Cura Dana
Cura dana /
