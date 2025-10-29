Policija i u zraku: Kamere na dronu zumiraju i vide čak i ako pričate na mobitel!

Na cestama diljem Hrvatske u srijedu je bio maksimalan broj policijskih službenika, a promet se pojačano nadzirao s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika. Prvi put u otkrivanju prometnih prekršaja sudjelovali su i dronovi.

Policiju se nije moglo izbjeći ni na jednoj većoj splitskoj prometnici.

Ako je netko bio u prekršaju i pomislio da je prošao bez kazne – u zraku su bili i dronovi. Prvi put korišteni su u nadzoru prometa na području Splita, Sinja, Vrgorca i Imotskog. Snimke se pregledavaju naknadno, pa kazna može stići i poštom.

Dronovi i kamere koje zumiraju i 200 posto

Anđelko Krišto, pripadnik Specijalne policije Split, objašnjava:

„Dron ima mogućnost snimanja s četiri kamere, ima zoom kameru s povećanjem od 200 posto, pa možemo snimiti i prekršitelje koji pričaju na mobitel, koji nisu vezani pojasom, koji prolaze kroz crveno svjetlo, nepropisno se prestrojavaju u raskrižju ili pretječu.“

Od početka godine 228 ljudi poginulo

Brzina i alkohol i dalje su glavni uzroci prometnih nesreća, a broj smrtnih slučajeva ove je godine veći nego lani. Od početka godine u prometu na području Hrvatske poginulo je 228 osoba. U Splitu je zato pozornost posebno usmjerena na motocikliste.

Mijo Rogošić, voditelj Službe prometne policije, otkriva crnu statistiku: „Na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske ukupno je stradalo devet motociklista, što je velik broj od ukupno 21 stradale osobe na tom području.“

Sve raspoložive snage bile su na terenu u akciji pojačanog nadzora. Građani akciju uglavnom podržavaju, tako i Joško Krolo iz Splita koji nam kaže kaže: „Nisu ništa posebno pitali, samo prometnu i vozačku. Sve je u redu kod mene, bar se nadam.“

Marija Bašić dala nam je mišljenje: „Pogotovo mladi to ignoriraju, misle da mogu sve. Ali bolje što je strože – valjda će im doći u glavu kad dobiju kaznu. Jednom, drugi put, kad se nagomila – razmisliš.“

Njezin suprug Dinko dodaje: „Poštujem sve, hvala Bogu da triba. Triba i više policije biti.“

Hvatali ih bez pojasa i s mobitelima

Iako je većina građana bila svjesna pojačanog nadzora, prekršaja je i dalje bilo – najčešće zbog nekorištenja pojasa i razgovora na mobitel.

Mario Čaljkušić, djelatnik prometne policije Split, kaže: „Svima je izdana obavijest o počinjenom prekršaju. Dva gospodina nisu bila zadovoljna, a trojica su prihvatila kaznu i rekli da će je platiti.“

Od početka godine splitska je policija u alkoholiziranom stanju zatekla više od šest tisuća vozača.

Siniša Mihanović, zamjenik načelnika PU splitsko-dalmatinske, rekao je:

„Od početka godine evidentirali smo 600 uhićenih osoba, uglavnom zbog teških prometnih prekršaja i ponavljača. Oduzeli smo i oko stotinu vozila.“

Nulta tolerancija za recidiviste

Riječ je, dodaje, uglavnom o recidivistima.

„Kad su recidivisti u pitanju, prag tolerancije ne postoji – nulta je tolerancija. Sve takve počinitelje kad zateknemo u prometu, uhićujemo i prvodimo sudu kad god je to moguće.“

Ipak, policija ne može biti svugdje, pa poziva sve vozače na odgovorno ponašanje kako bi zaštitili vlastite i tuđe živote u prometu.

