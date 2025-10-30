Prodaju se na svakom koraku, a koliko su sigurni? Stručnjaci otkrili koje sve propuste skrivaju

UOČI BLAGDANA /

Uoči blagdana Svih Svetih lampaši se prodaju na svakom koraku, ali s njima treba biti oprezan, upozoravaju stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Stručnjaci su analizirali njih 50-ak, različitih veličina i oblika, a posebno dugotrajnost gorenja, odnosno odgovara li dužina rada ispisanom na deklaraciji. Jesu li analize otkrile velike propuste pogledajte u RTL-u Danas u 19 sati.