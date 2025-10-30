HNL se zahuktao! Određeni suci za sljedeće kolo: Evo tko sudi na Maksimiru i na Apašu

Nova sezona HNL-a se zahuktala, a pred nama je 12. kolo koje donosi novih pet uzbudljivih utakmica među kojima je i sraz Dinama i Rijeke na Maksimiru.

Na službenim stranicama lige objavljeno je i koji će suci suditi koje utakmice.

U subotu od 16 sati na blagdan Svih svetih Dinamu i Rijeci sudit će Igor Pajač (Sv Ivan Zelina). Njegovi pomoćnici bit će Bojan Zobenica i Ivan Janić te Filip Cindrić kao četvrti sudac. U VAR sobi glavnu će riječ voditi Tihomir Pejin, a pomagat će mu Kruno Šarić.

Na utakmici Istra - Vukovar u subotu od 18:45 pravdu će dijeliti Zdenko Lovrić (Đakovo). Njegovi pomoćnici bit će Goran Pataki, Marko Reljan i Antonio Melnjak kao četvrti sudac. U VAR sobi bit će Ivan Bebek te njegov pomoćnik Ante Čuljak.

Utakmicu Slaven Belupa i Hajduka u nedjelju od 16 sati sudit će Ante Čulina (Zagreb). Njegovi pomoćnici bit će Dario Kolarević, Marko Maloća i Oliver Romić kao četvrti sudac, dok će u VAR sobi biti Mario Zebec i Anto Marić.

Osijek - Varaždin sudit će Patrik Kolarić (Čakovec). Pomoći će mu Luka Pajić, Ivan Starčević i četvrti sudac Filip Dragašević. VAR i AVAR su Fran Jović i Vedran Đurak.

Kolo zatvaraju Gorica i Lokomotiva u ponedjeljak od 18 sati u Velikoj Gorici. Pravdu će im dijeliti Ante Terzić (Podstrana). Njegovi pomoćnici bit će Vice Vidović, Nikola Kečkiš i četvrti sudac Ivan Vukančić, a u VAR sobi će biti Ivan Matić i Dario Kulušić.

