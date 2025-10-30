Sopić izašao pred novinare prvi put kao trener Osijeka: 'Sigurno ću kontaktirati Rožmana'

Novi trener nogometaša Osijeka je 51-godišnji Željko Sopić obznanio je u srijedu slavonski klub na društvenim mrežama te će na toj poziciji zamijeniti Simona Rožmana.

Trenersku karijeru Sopić je počeo u Rudešu, a potom je radio u drugoj momčadi Dinama i Sabahu. Tijekom 2022. i 2023. vodio je Goricu, dok je kroz 2023. i 2024. godinu bio trener Rijeke. U ta dva kluba je ostavio najdublji pečat. Posljednji posao je obavljao u poljskom prvoligašu Widzewu iz Lodza gdje je radio od ožujka do kolovoza ove godine.

Na klupi Osijeka Sopić će debitirati ove nedjelje, 2. studenoga, kada će na Opus Areni Osječani protiv Varaždina igrati ogled 12. kola HNL-a, a javnosti se u novoj ulozi predstavio na konferenciji za medije u četvrtak.

"Zahvalio bih se svim Slavoncima. Došao sam na toli doček i dobrodošlicu. Hvala svom prethodniku, nisam ga kontaktirao još. No, hoću sigurno. Proveo je određeno vrijeme s ekipom. Nažalost, tako je to u trenerskom poslu", rekao je Sopić pa otkrio da je dobro upoznat sa svojom novom ekipom:

“Tablica nikada ne laže. Na kraju sezone, tablica će biti onakva kakvu smo zavrijedili. Ne volim pričati unaprijed, sada imam prvi trening. Nažalost, igralo se dobro na početku ali bodovi nisu dolazili. Nisam razgovarao sa Simonom, bilo bi neprikladno da govorim. Vidim na svoj način, pokušat ću to promijeniti. Nisu floskule”.

"Nikad nije idealno vrijeme za preuzeti klub. Rijetko ćemo dobiti situaciju s dva mjeseca, dovesti igrači, imati budžet koji želimo. To je takav posao. Uskočiš u tuđe cipele, brzu rijeku... Nije jednostavno kako svi mislimo. Nitko nije zaboravio igrati nogomet, ali svi pratimo i jače lige. Što bi Liverpool trebao reći? Prije četiri tjedna bi dobili Real, sada ne mogu nikoga. Radit ćemo na taktici, pa i na psihološkom planu. Vjerujem u njih, nadam se da ćemo vidjeti ekipu koja ima gard, koja će izaći i pravdati povjerenje", dodao je.

Na pitanje o ciljevima je ponudio sljedeći odgovor:

"Ne treba mi nitko staviti ciljeve. Naravno da sam svjestan situacije i gdje bi se Osijek trebao nalaziti. Tu smo gdje jesmo, moramo isplivati i tu nas mogu dovesti pozitivni rezultati. Gledam ono što je ispred mene. Varaždin u nedjelju je finale Svjetskog prvenstva".

"Trenutačno smo predzadnji, HNL je jako kompetitivna, sve je blizu i daleko. Ima dosta klubova ispred nas. Dinamo i Hajduk će odlučivati o najvišim pozicijama, svi ostali su tu negdje. Velik je prostor ispred nas. No, vjerujem da ova momčad ima veći potencijal. Vidjet ćemo koliki. Prva je Varaždin, koncentracija na to. A sve ostalo su stvari koje me ne zanimaju. Samo pozitiva", zaključio je.

