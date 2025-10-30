Novi napadač stiže u Dinamo! Boban dogovorio transfer vrijedan pet milijuna eura

Dinamo Zagreb navodno je jako blizu kupnje napadača iz Rumunjske, Louisa Munteanua. Rumunjski iAMsport javlja kako su pregovori u poodmakloj fazi i već je dogovorena suma od pet milijuna eura.

Dinamo je ovog napadača U-21 rumunjske reprezentacije pokušao dovesti na ljeto, a li tada su Rumunji to glatko odbili tvrdeći da mogu za napadača dobiti i 20 milijuna eura. Međutim, situacija se promijenila, Cluj je u lošoj financijskoj situaciji, prijeti mu bankrot i čini se da je Munteanu blizu Zagreba za pet milijuna eura, a navodno su predstavnici Cluja bili na utakmici Vukovara i Dinama kako bi dogovorili transfer.

"Transfer Louisa Munteanua bio bi nam prioritet. S obzirom na financijske probleme, prodaja Munteanua bila bi veliko osvježenje. Pogotovo za što veći iznos je moguće. Imamo dugove, financijske probleme, ali se nosimo s njima. Igrači kasne s plaćom, juniorski centar i uprava su dobili plaće na vrijeme", kazao je predsjednik kluba Iuliu Mureșan

Munteanu je 3 puta nastupio za A selekciju Rumunjske i postigao jedan pogodak. Prije pet godina Fiorentina je platila 1,7 milijuna eura za njega Viitorulu. Bio je na posudbi u Farulu, a u ljeto 2024. je došao u Cluj za 2,3 milijuna eura.

Za prvu momčad Fiorentine nikada nije nastupio, a u rumunjskoj Superligi je postigao 49 pogodaka u 127 utakmica, a dodao je i 15 asistencija.

