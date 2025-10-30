Louvre je opljačkao Bosanac?! Policija raskrinkala bandu: 'Upleteno je još Balkanaca'

PAO I MOZAK OPERACIJE /

Prošlo je 11 dana od pljačke Louvrea, a pariška policija uhitila je još pet osoba među kojima i člana četveročlane bande koja je izvela krađu. Među njima navodno je i mozak operacije, a pojavila se informacija i da je u rukama policije osoba porijeklom iz susjedne Bosne i Hercegovine.

'Istražitelji su imali nekoliko ciljeva, uhićenja su provedena tijekom večeri', objavila je zadovoljno pariška tužiteljica Laure Beccuau u jutarnjem programu i natuknula da je u rukama policije završio još jedan od direktnih sudionika pljačke Louvrea.

'Jedan od njih doista je bio jedna od meta istražitelja jer smo imali tragove njegove DNK koji ga, mislimo, povezuju s počinjenom krađom. Što se tiče ostalih pritvorenih osoba, te bi nas osobe mogle na kraju obavijestiti o tome kako se incident dogodio', istaknula je Beccuau.

Umiješano još Balkanaca?

Iako službene potvrde Ministarstva unutarnjih poslova BiH nema, u susjednim medijima pojavila se informacija o umiješanosti bosansko-hercegovačkog državljanina.

'Iz službenih izvora doznajem da je s pljačkom u Louvreu povezan državljanin BIH, porijeklom iz Hercegovine. Povezan je i s kriminalnim grupama na području Crne Gore. Ne zna se je li uhićen ili se za njim traga', govori Avdo Avdić, novinar portala Istraga.ba. i dodaje da se neslužbeno doznaje da je upleteno još ljudi s balkanskog područja

Karta za Alžir bila glavni trag

Do novih pet uhićenja dovela su ona prošlog vikenda. Glavni trag bila je karta u jednom smjeru za Alžir, a prvi osumnjičenik, nezaposleni 34-godišnji alžirski državljanin, identificiran je putem DNK sa skutera korištenog u bijegu. Drugi, 39-godišnjak iz Pariza, već je poznat po ranijim krađama i pod sudskim je nadzorom, a njegovi otisci pronađeni su na razbijenim vitrinama u Apolonovoj galeriji. Obojica su djelomično priznala krivnju.

Ipak, javnost nije zadovoljna što traga krunskim draguljima vrijednim oko 88 milijuna eura još nema. Kako istraga otkriva puno širu kriminalnu mrežu, izgledi za pronalazak se smanjuju.

Potraga za četvrtim članom bande se nastavlja. Osumnjičenima za krađu prijeti 15 godina zatvora i novčana kazna, a optužba za zločinačko udruženje nosi dodatnih 10 godina iza rešetaka.