Uhićeni lopovi iz Louvrea djelomično priznali krivnju: Otkriveno tko su oni

Dvojica osumnjičenika uhićenih zbog pljačke kraljevskih dragulja u pariškom Louvreu djelomično su priznali svoju umiješanost, kazala je u srijedu pariška tužiteljica Laure Beccuau.

Jedan od osumnjičenih je 34-godišnji državljanin Alžira koji u Francuskoj živi od 2010. godine. Živio je u pariškom predgrađu Aubervilliers, a policiji je bio poznat zbog sitnih prekršaja u prometu. Uhićen je u subotu navečer dok je na aerodromu Charles de Gaulle pokušavao otputovati u Alžir i to bez povratne karte, prenosi Sky News.

Njegov kolega (39) uhićen je isti dan u svojem domu u Aubervilliersu. Policiji je bio poznat zbog nekoliko krađa, a njegov DNK pronađen je na jednoj od staklenih vitrina u kojima se nalazio nakit, kao i na predmetima koje su lopovi ostavili na mjestu pljačke.

Trenutačno se nalaze u pritvoru koji za organizirane krađe, po francuskim pravilima, može trajati najdulje 96 sati. S obzirom na to da je rok na izmaku, tužitelji moraju ili podići optužnicu protiv osumnjičenih, pustiti ih na slobodu ili zatražiti produljenje.

Veliki propusti

Francuske vlasti ranije su priznale velike propuste u sigurnosnim sustavima Louvrea, a pariški načelnik policije Patrice Faure istaknuo je da je zbog zastarjelih sustava bilo "ranjivih mjesta".

Podsjetimo, četiri lopova ukupno su iz muzeja ukrala devet predmeta, a jedan im je ispao na licu mjesta. Za operaciju im je trebalo manje od osam minuta. Provalili su kroz prozor i vitrine razrezali električnim alatom.

Beccuau je kazala da nakit zasad nije pronađen o dodala da nema dokaza koji sugeriraju da su lopovi imali pomoć iznutra.

