Sudbina dragulja iz Louvrea? Hrvatski kriminalist: 'Izgleda da su imali insajdersku informaciju'

Forenzički tragovi s mjesta naizgled savršenog bijega doveli su do prvog velikog zaokreta u istrazi spektakularne pljačke iz muzeja Louvre.

Drugi pokušaj bijega, ovaj put izvan granica Francuske, završio je neuspješno. Sinoć je u pariškoj zračnoj luci, pri ukrcaju na let za Alžir, uhićen jedan od osumnjičenika. Ubrzo nakon toga, policija je locirala i njegovog partnera u pariškom predgrađu. Sumnja se da je planirao bijeg u Mali.

Parižani su zadovoljni „Kad sam se probudio, vidio sam vijesti. Bio sam oduševljen, nikad ne sumnjam u policijske istrage. Mislim da su čekali savršen trenutak.“

Tko su pljačkaši?

Dvojac u tridesetima, navodno dio četveročlane bande, u samo četiri minute iz Louvrea je ukrao osam komada krunskih dragulja vrijednih oko 88 milijuna eura. Francuski mediji otkrivaju da su obojica iz siromašnijih dijelova Pariza i već poznati policiji po profesionalnim pljačkama.

Kriminalist Dalibor Vidović ističe: „Nisu uspjeli zapaliti dizalicu, ostavili su velik broj tragova koji su pomogli u identifikaciji, pogotovo ako su već bili u bazi. Izgleda da su imali insajdersku informaciju – iz muzeja ili od osiguranja – što je olakšalo obavještajni rad.“

Osumnjičeni su trenutno u pritvoru, a istraga se vodi pod sumnjom na organiziranu krađu i zločinačku zavjeru. Pariška tužiteljica odbija otkriti detalje o draguljima, dok francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez poziva na diskreciju: „Istraga se mora nastaviti uz poštivanje povjerljivosti postupka, pod nadležnošću specijaliziranog međuregionalnog tužiteljstva. Nastavljamo s istom odlučnošću!! Idemo dalje!!“

Strahuje se da bi preuranjeno otkrivanje informacija moglo ugroziti potragu za draguljima – kao i za još dvoje članova bande koji su nestali prije sedam dana.

Vidović upozorava: „Osobe kod kojih se predmeti nalaze postupaju s njima jednako, neovisno o tome jesu li počinitelji uhićeni ili ne. Počinitelji će biti pronađeni prije ili kasnije, ali sudbina dragulja ovisi o tome jesu li prodani kolekcionaru ili su već postali sirovina.“

Muzej Louvre ponovno vrvi posjetiteljima, no jednostavnost izvedene pljačke utjecala je na njegovu reputaciju. Dio vrijednog nakita prebačen je pod policijskom pratnjom u Banku Francuske.

Ravnateljica muzeja Laurence des Cars nedavno je u Senatu izjavila: „Slabosti u zaštiti našeg perimetra su poznate i jasno identificirane.“ Zatražila je uspostavu policijske postaje unutar muzeja, no vlasti su odgovorile da se to – neće dogoditi.