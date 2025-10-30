CURE DETALJI /

Razbijena banda koja je učinila pljačku stoljeća u Louvreu? Uhićeno petero novih osumnjičenih

Foto: Stephane Duprat/sipa Press/profimedia

Četiri maskirana lopova ukrala su dragocjeni nakit iz galerije Apolon u Louvreu, u kojoj se čuvaju francuski kraljevski dragulji, tijekom radnog vremena ujutro 19. listopada

30.10.2025.
8:36
Hina
Stephane Duprat/sipa Press/profimedia
Pet novih osumnjičenika uhićeno je zbog pljačke u Louvreu, izvijestio je u četvrtak francuski radio RTL, a pariško tužiteljstvo objavilo je da ukradeni kraljevski dragulji, vrijedni 88 milijuna eura, još nisu pronađeni.

Francuska televizija BFM ranije je u četvrtak objavila da je jedna osoba uhićena u pariškoj regiji u srijedu navečer te da se tog muškarca sumnjiči da je bio na mjestu zločina 19. listopada, kada je pljačka izvedena.

Dvojica muškaraca uhićena prošlog vikenda „djelomično su priznala“ svoju umiješanost u pljačku, priopćilo je pariško tužiteljstvo u srijedu.

Francuska radio postaja RTL izvijestila je da je u srijedu navečer pet novih osumnjičenika istovremeno uhićeno u različitim dijelovima glavnog grada, pozivajući se na pravosudne izvore.

Pljačka je otkrila sigurnosne propuste u najposjećenijem muzeju na svijetu, a mnogi su je vidjeli kao uzrok nacionalnog poniženja.

Tužiteljstvo je u srijedu reklo da ne isključuje mogućnost veće bande, uključujući mogućnost postojanja osobe koja je naručila krađu i bila glavni organizator.

POGLEDAJTE VIDEO: Louvre nakon pljačke postao turistička atrakcija: 'Ludilo je, nema nikakve kontrole...'

LouvrePljačkaOsumnjičeni
