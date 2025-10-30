ČUDO POPRIMA OBLIK /

Svi su složni: Novi kamp HNS-a i hrvatske reprezentacije će biti ponos Hrvatske

Kako napreduje gradnja nogometnog kampa Vatrenih u Velikoj Gorici? Šest mjeseci nakon početka radova u to se došlo uvjeriti vodstvo HNS-a predvođeno predsjednikom Marijanom Kustićem, izbornikom Zlatkom Dalićem te tehničkim diretorom Stipom Pletikosom. Stadion je u fazi postavljanja tribina, a uskoro započinje i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice. 

Pogledajte čudo u Velikoj Gorici: Kamp HNS-a već sad izgleda fenomenalno

30.10.2025.
20:54
Sportski.net
HnsVelika Gorica
