Svi su složni: Novi kamp HNS-a i hrvatske reprezentacije će biti ponos Hrvatske

ČUDO POPRIMA OBLIK /

Kako napreduje gradnja nogometnog kampa Vatrenih u Velikoj Gorici? Šest mjeseci nakon početka radova u to se došlo uvjeriti vodstvo HNS-a predvođeno predsjednikom Marijanom Kustićem, izbornikom Zlatkom Dalićem te tehničkim diretorom Stipom Pletikosom. Stadion je u fazi postavljanja tribina, a uskoro započinje i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice.

Pogledajte čudo u Velikoj Gorici: Kamp HNS-a već sad izgleda fenomenalno