Milanović Lavu nosi poklon neprocjenjive vrijednosti: Čekamo papin odgovor na veliko pitanje

SUSRET U VATIKANU /

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović otputovao je u službeni posjet Vatikanu, gdje će ga u privatnu audijenciju primiti Papa Lav XIV.. Susret u Vatikanu zamišljen je kao prilika za jačanje odnosa između Hrvatske i Svete Stolice te razgovor o aktualnim međunarodnim temama.

Prema planu posjeta, Milanović će u Rim stići večeras, dok ga sutra čeka gusto ispunjen raspored. Jutro započinje audijencijom kod Pape Lava XIV., na kojoj će prisustvovati i prva dama Sanja Musić Milanović. Nakon toga slijedi sastanak s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom te tajnikom za odnose s državama Paulom Richardom Gallagherom.

U sklopu posjeta predviđen je i odlazak u Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, povijesno važno središte hrvatske zajednice u Rimu. Očekuje se da će se na sastancima razgovarati o aktualnoj situaciji u Europi i jugoistočnoj regiji, kao i o pitanjima od značaja za Republiku Hrvatsku. Ovo je drugi službeni posjet predsjednika Milanovića Svetoj Stolici, nakon sastanka s papom Franjom 2021. godine.

Misal na glagoljici i poziv u Hrvatsku

Prema neslužbenim informacijama, Milanović će iskoristiti priliku da pozove Papu Lava XIV. u posjet Hrvatskoj, što bi bilo od velikog simboličnog značenja. Sličan poziv već je ranije uputila i Hrvatska biskupska konferencija, pa se s nestrpljenjem očekuje odgovor Svetog Oca.

Tijekom susreta predviđena je i tradicionalna razmjena darova. Predsjednik Milanović Papi će pokloniti pretisak knjige “Misal po zakonu Rimskog dvora” iz 1683. godine, prve knjige tiskane na hrvatskom jeziku, glagoljicom. Novo izdanje objavljeno je prošle godine, a prvi primjerak namijenjen je upravo Papi. Iz Vatikana se javio Mario Jurič.