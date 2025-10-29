Milanović ide k Lavu, poznato tko putuje s njim, ali i koga će sve posjetiti

Predsjednik Zoran Milanović, sa suprugom Sanjom Musić Milanović, boravit će u službenom posjetu Svetoj Stolici u petak 31. listopada 2025. godine.

Milanovića će primiti u privatnu audijenciju Sveti Otac Lav XIV., a tijekom boravka u Vatikanu održat će i sastanak s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom.

Također, tijekom dana Milanović će posjetiti Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima gdje će se susresti s hrvatskim studentima katoličkih sveučilišta u Rimu, najavljeno je iz Ureda predsjednika.

