OVAJ PETAK /

Milanović ide k Lavu, poznato tko putuje s njim, ali i koga će sve posjetiti

Milanović ide k Lavu, poznato tko putuje s njim, ali i koga će sve posjetiti
×
Foto: Profimedia/pixsell

Tijekom boravka u Vatikanu održat će i sastanak s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom

29.10.2025.
16:08
danas.hr
Profimedia/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Predsjednik Zoran Milanović, sa suprugom Sanjom Musić Milanović, boravit će u službenom posjetu Svetoj Stolici u petak 31. listopada 2025. godine.

Milanovića će primiti u privatnu audijenciju Sveti Otac Lav XIV., a tijekom boravka u Vatikanu održat će i sastanak s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom.

Također, tijekom dana Milanović će posjetiti Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima gdje će se susresti s hrvatskim studentima katoličkih sveučilišta u Rimu, najavljeno je iz Ureda predsjednika. 

POGLEDAJTE VIDEO: Samo jedna doza može spasiti tri ljudska života: Milanović odlikovao 160 dobrovoljnih darivatelja krvi

Zoran MilanovićPapa Lav Xiv.VatikanSlužbeni Posjet
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OVAJ PETAK /
Milanović ide k Lavu, poznato tko putuje s njim, ali i koga će sve posjetiti