Milanoviću pao mobitel pa izustio 'ime' koje nije 'primjereno' za Vatikan: 'Ne bi ga trebao ovdje...'

NASMIJAO SE /

Predsjednik Zoran Milanović boravi u službenom posjetu Svetoj Stolici, gdje se susreo s papom Lavom XIV.. Milanović je pozvao papu da posjeti Hrvatsku,u privatnoj audijenciji, gdje je bio sa suprugom Sanjom Musić Milanović. Hrvatski je predsjednik Lavu XIV. darovao Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483., prvu hrvatsku tiskanu knjigu. Tijekom dana će posjetiti i Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, gdje će se susresti s hrvatskim studentima katoličkih sveučilišta u Rimu. Evo što je rekao o pozivu papi te njegovim dojmovima o Lavu XIV, ali i što je slučajno izustio pred novinarima nakon što je 'oborio' mobitel svog glasnogovornika Nikole Jelića.