NASMIJAO SE /

Milanoviću pao mobitel pa izustio 'ime' koje nije 'primjereno' za Vatikan: 'Ne bi ga trebao ovdje...'

Predsjednik Zoran Milanović boravi u službenom posjetu Svetoj Stolici, gdje se susreo s papom Lavom XIV.. Milanović je pozvao papu da posjeti Hrvatsku,u privatnoj audijenciji, gdje je bio sa suprugom Sanjom Musić Milanović. Hrvatski je predsjednik Lavu XIV. darovao Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483., prvu hrvatsku tiskanu knjigu. Tijekom dana će posjetiti i Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, gdje će se susresti s hrvatskim studentima katoličkih sveučilišta u Rimu. Evo što je rekao o pozivu papi te njegovim dojmovima o Lavu XIV, ali i što je slučajno izustio pred novinarima nakon što je 'oborio' mobitel svog glasnogovornika Nikole Jelića.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
31.10.2025.
13:57
RTL Danas
Zoran MilanovićPapa Lav Xiv.VatikanDovraga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx