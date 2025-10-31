Hoćemo li uskoro gledati ovakav susret i u Hrvatskoj? Pogledajte kako je papa primio Milanovića

PREDSJEDNIK U VATIKANU /

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović boravi danas u službenom posjetu Svetoj Stolici, gdje ga je zajedno sa suprugom Sanjom Musić Milanović u privatnu audijenciju primio papa Lav XIV. Nakon audijencije, Milanović se obratio medijima i rekao da je razgovor 'bio lijep i ugodan' te da je Papu službeno pozvao u posjet Hrvatskoj. Istaknuo je i da nije bilo riječi o politici. 

Cijelu njegovu izjavu pročitajte OVDJE

 

 

31.10.2025.
13:11
danas.hr
Vatican Media
Zoran MilanovićPapa Lav Xiv.Vatikan
