Hoćemo li uskoro gledati ovakav susret i u Hrvatskoj? Pogledajte kako je papa primio Milanovića

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović boravi danas u službenom posjetu Svetoj Stolici, gdje ga je zajedno sa suprugom Sanjom Musić Milanović u privatnu audijenciju primio papa Lav XIV. Nakon audijencije, Milanović se obratio medijima i rekao da je razgovor 'bio lijep i ugodan' te da je Papu službeno pozvao u posjet Hrvatskoj. Istaknuo je i da nije bilo riječi o politici.

