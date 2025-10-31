Pratite uživo izjavu Zorana Milanovića nakon susreta s papom Lavom

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović boravi danas u službenom posjetu Svetoj Stolici, gdje ga je zajedno sa suprugom u privatnu audijenciju primio papa Lav XIV.

Tijekom dana će posjetiti i Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima gdje će se susresti s hrvatskim studentima katoličkih sveučilišta u Rimu.

Budući da je uobičajeno da papa razmjenjuje darove s državnim poglavarima na kraju privatne audijencije, hrvatski je predsjednik Lavu XIV. darovao Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483., prvu hrvatsku tiskanu knjigu.

Izdana je svega 28 godina nakon prve europske tiskane knjige, Gutenbergove Biblije te je prva europska knjiga koja nije tiskana latiničnim slovima, već na hrvatskome jeziku i pismu.

Obraćanje Zorana Milanovića trebalo bi biti oko 10.30 sati