Pijanom mladiću zbog krađe autobusa prijeti 60 dana zatvora: A tek kad vidi novčanu kaznu...

NEVJEROJATNA PRIČA /

Nevjerojatna priča iz Rijeke, gdje je pijani mladić u četvrtak navečer ukrao ni manje ni više nego autobus, vozio se gradom i skrivio nesreću. A zatim pobjegao. Nitko nije stradao, on se sada hladi u istražnom zatvoru - i čeka kaznu.

Primijetio je da je vozač izašao iz autobusa, sjeo na njegovo mjesto i dao gas. Praznim autobusom od riječke Fiuamre, preko centra do oko tri i pol kilometra udaljenog naselja Turnić. Ovdje je htio zaobići auto, ali ga je udario. Srećom, nitko nije stradao. Nakon što je udario u drugi auto, vozio je još nekoliko kilometara i za njim je cijelo vrijeme išla policijska ophodnja, jer je Autotrolej prijavio da je autobus ukraden. Ovdje su ga presreli i priveli. S 1, 27 promila alkohola u krvi i bez položenog ispita za vožnju autobusa.

Mladić koji je ukrao autobus sada je na mjesec dana u istražnom zatvoru. Neće kao u pjesmi poslati razglednicu iz afričke zemlje, ali njemu bi, prema optužnom prijedlogu, mogla stići uplatnica na 5820 eura i zatvor do 60 dana. Više pogledajte u prilogu.