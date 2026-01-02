FREEMAIL
NEMA ŠALE /

Bez ovoga nikako na planinu! Hrvatski majstor upozorava na stvari koje svatko mora znati

Pred nama je udarni skijaški tjedan, a za snježne padine treba se dobro pripremiti

2.1.2026.
18:59
Tea Mihanović
Bobo/pixsell/rtl Danas
I Hrvati se pripremaju za snijeg i led, pred nama je udarni tjedan skijaške sezone.  Ski stručnjaci upozoravaju da od sljedećeg tjedna slijede veliki minusi - što na stazi može biti jako opasno.

Kako se dobro pripremiti, za RTL Danas savjetovao je stručnjak za skijašku opremu Stipe Rosića

"Svi skijaši znaju da bez dobro servisirane skijaške opreme nema ni dobrog skijanja. Dakle, obveza je sedam do 15 dana prije puta donijeti skije u servis. U Hrvatskoj je to puno jeftinije nego vani. Treba servisirati i opremu za djecu", kaže Rosić.

On se ovim poslom bavi već 40 godina i kaže da ne može skijaša pustiti u planinu da nije dobro servisirao opremu.

"Oprema mora biti sigurna, ne smije biti hladna, nego topla, mora biti komforna. Sve skupa mora djeci biti da dvije–tri sezone izdrže opre, skije mogu i duže", navodi.

'Treba izabrati dobru dužinu skije'

Za odrasle je dosta lakše.

"Mora se malo gledati moda i dizajn, uvjeriti da ne trebaju baš uzeti top modele, nego možda bolje dobar rekreativan model, lakšu skiju, lako godljivu skiju, da u sebi ima malo plemenitih materijala kako bi izdržala na čvršćoj stazi. Treba izabrati dobru dužinu, a nama to nije teško jer smo savjetnici i stručni", rekao je Rosić.

SkijanjeSkijeSkijaska Sezona
