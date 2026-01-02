Hoće li Hrvati zbog nove besplatne usluge uzdrmati banke? Novotny: 'Ne očekujte navale'

Prvi je radni dan nove godine i od danas građani mogu u bankama podnijeti zahtjev za aktivaciju računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga. Prema novom Zakonu o usporedivosti naknada - uključuje uz ostalo - otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, zatim polaganje i podizanje gotovog novca na šalteru ili bankomatu, kao i izdavanje debitne kartice.

Koliki će biti interes građana za besplatne račune i hoće li ovo biti financijski udar na banke, s ekonomskim analitičarom, Damirom Novotnyjem, razgovarala je Katarina Brečić.

Treba li očekivati navale na banke?

Ne treba očekivati navale. Naši su građani navikli na kvalitetne financijske, bankarske usluge i ostat će vjerojatno sve kao što je bilo i do sada.

Je li ovo socijalne mjera vlade ako neće biti navale?

To nije socijalna mjera jer se socijalne politike ne mogu voditi preko cijena na tržištu. Ako bismo to tako gledali, morali bismo onda sve cijene definirati kao socijalne. To je jednostavno jedna politička mjera i intervencija na tržištu koja je po mom mišljenju bila potpuno nepotrebna.

Zašto mislite da neće biti navala?

Zbog toga što su domaći potrošači tradicionalno navikli na vrlo visoku razinu kvalitete financijskih usluga, a osobito digitalnih usluga tako da mi je potpuno nezamislivo da bi se odrekli digitalnih usluga i prihvatili besplatne račune.

Poput mobilnog bankarstva?

Mobilno bankarstvo je izrazito rašireno, građani su navikli na mobilno bankarstvo, rado prihvaćaju sve usluge mobilnog bankarstva i spremni su to platiti.

Jesu li naknade za vođenje računa u Hrvatskoj previsoke?

Nisu, usmjerene su na kvalitetu usluga koju banke pružaju. To nije visok trošak koji će potrošači htjeti preuzeti.

A našoj rubrici pitali smo i vas: Planirate li otići do banke i zatražiti besplatni račun?

Neki građani su već to obavili

"Da, planiram. To su banke mogle napraviti automatizmom, ali ne - građani moraju dolaziti", kaže Marko.

"Nije to neki velik novac da sada tražim taj račun", kaže Sandra.

"Obavljeno, usluga ljubazna i brza", rekla je Mirjana.

"Besplatne usluge koje će se negdje drugdje malo povisiti i opet isto", skeptično zaključuje Saša.