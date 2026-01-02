FREEMAIL
SUHI SIJEČANJ /

Hrvati, možete li izdržati cijeli mjesec bez jedne kapljice alkohola? Pokušajte...

Hrvatski liječnici imaju izazov - probajte izdržati cijeli siječanj bez kapljice alkohola.  Takozvani 'Suhi siječanj' globalna je inicijativa stigla i u Hrvatsku, a cilj joj je podignuti svijest o štetnosti alkohola i pokazati koliko se tijelo i psiha mogu oporaviti već nakon 30 dana. 

Rakija za dobro jutro, pa čaša vina nakon posla. Pivo navečer ako je na programu utakmica i tako iz dana u dan. 

Alkohol je vodeći mentalni poremećaj i najveća ovisnost kod Hrvata - više od 200 tisuća ih je ovisno, pa smo među najgorima u Europskoj uniji.  Više pogledajte  u prilogu.

2.1.2026.
21:17
Laura Damnjanović Šalamon
