Hrvati, možete li izdržati cijeli mjesec bez jedne kapljice alkohola? Pokušajte...

SUHI SIJEČANJ /

Hrvatski liječnici imaju izazov - probajte izdržati cijeli siječanj bez kapljice alkohola. Takozvani 'Suhi siječanj' globalna je inicijativa stigla i u Hrvatsku, a cilj joj je podignuti svijest o štetnosti alkohola i pokazati koliko se tijelo i psiha mogu oporaviti već nakon 30 dana.

Rakija za dobro jutro, pa čaša vina nakon posla. Pivo navečer ako je na programu utakmica i tako iz dana u dan.

Alkohol je vodeći mentalni poremećaj i najveća ovisnost kod Hrvata - više od 200 tisuća ih je ovisno, pa smo među najgorima u Europskoj uniji. Više pogledajte u prilogu.