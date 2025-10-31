Od nespretnog čarobnjaka do seks-simbola: Neville Longbottom više ne liči na sebe

Matthew Lewis je britanski glumac najpoznatiji po ulozi nespretnog, ali hrabrog Nevilla Longbottoma u filmskom serijalu Harry Potter. Rođen je 27. lipnja 1989. u Leedsu, a glumom se počeo baviti već kao dijete. Nakon završetka Potter franšize, uspješno je nastavio karijeru u filmovima i serijama poput Me Before You, The Syndicate i All Creatures Great and Small.

Osim profesionalnog uspjeha, Lewis je poznat po tome što je odrastao iz djeteta-glumca u cijenjenog karakternog glumca. Od 2018. godine u braku je s američkom event menadžericom Angelom Jones, a par živi povučeno između Engleske i SAD-a. Njegova skromnost, humor i transformacija iz “tihog čarobnjaka” u samouvjerenog glumca često su tema divljenja obožavatelja diljem svijeta, a kako se točno mijenjao kroz godine pogledajte u našoj galeriji.