Kostimi o kojima svi pričaju: Pogledajte Halloween transformacije Kim Kardashian kroz godine

Kim Kardashian (45) već je godinama sinonim za raskošne i besprijekorno izvedene Halloween transformacije. Svaki njezin kostim izazove lavinu reakcija na društvenim mrežama, a fanovi s nestrpljenjem čekaju da vide kako će ih ovaj put iznenaditi. Od glamura do potpune neprepoznatljivosti, Kim je Halloween pretvorila u svoj osobni modni spektakl. Pogledajte galeriju nekih od najpamtljivijih kostima ove reality zvijezde.