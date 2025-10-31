NEPREPOZNATLJIVA /

Kostimi o kojima svi pričaju: Pogledajte Halloween transformacije Kim Kardashian kroz godine

Kostimi o kojima svi pričaju: Pogledajte Halloween transformacije Kim Kardashian kroz godine
Foto: Plf/capital Pictures/profimedia
Poznata reality zvijezda i influencerica Kim Kardashian (44) svake godine pomiče granice kreativnosti kada su u pitanju Halloween kostimi.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kim Kardashian (45) već je godinama sinonim za raskošne i besprijekorno izvedene Halloween transformacije. Svaki njezin kostim izazove lavinu reakcija na društvenim mrežama, a fanovi s nestrpljenjem čekaju da vide kako će ih ovaj put iznenaditi. Od glamura do potpune neprepoznatljivosti, Kim je Halloween pretvorila u svoj osobni modni spektakl. Pogledajte galeriju nekih od najpamtljivijih kostima ove reality zvijezde. 

31.10.2025.
6:05
Hot.hr
Plf/capital Pictures/profimedia
Kim KardahianHalloweenKostimi
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEPREPOZNATLJIVA /
Kostimi o kojima svi pričaju: Pogledajte Halloween transformacije Kim Kardashian kroz godine