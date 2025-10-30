Ona je najseksi plus-size manekenka na svijetu: Za oblinama ove ljepotice svi uzdišu

Američki model Ashley Graham rodila se 30. listopada 1987. godine u Lincolnu, u Nebraski. Jedna je od najpoznatijih plus-size manekenki svijeta. Poznata je po tome što je prva plus-size manekenka koja je krasila naslovnicu Sports Illustrated Swimsuit Issue čime je označila značajan korak prema većoj inkluzivnosti u modnoj industriji.

Osim manekenstva, Ashley je i autorica knjige „A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like“ u kojoj dijeli savjete o samopouzdanju, prihvaćanju tijela i osobnom rastu. Aktivno se bavi i zagovaranjem body positive pokreta, nastojeći promijeniti standarde ljepote i inspirirati žene svih veličina da vole svoje tijelo.

Tijekom karijere surađivala je s poznatim brendovima poput Lane Bryant i Swimsuits For All, a redovito se pojavljuje i na televiziji, sudjelujući u talk-show emisijama i modnim revijama. Ashley je poznata po tome što otvoreno govori o trudnoći i majčinstvu te balansiranju privatnog života s karijerom. U braku je s Justinom Ervinom, a par ima sina Isaiaha te blizance Malachia Ervina i Romana.