Eva Longoria pokorila crveni tepih u Los Angelesu: Pojavile se i ikone koje rijetko viđamo

U hotelskom kompleksu The Beverly Hills Hotel u Los Angelesu održan je spektakularni događaj "Variety Power of Women 2025" na kojem magazin Variety slavi najutjecajnije žene iz svijeta filma, televizije, glazbe i kulture kroz njihove profesionalne uspjehe i humanitarni doprinos.

Među ovogodišnjim dobitnicama bile su: Jamie Lee Curtis, Kate Hudson, Nicole Scherzinger, Wanda Sykes i Sydney Sweeney Na pozornici su se pojavile i legende te suvremene ikone poput Jane Fonde, Octavije Spencer, Eve Longorije i Sharon Stone koje su sudjelovale kao podrška nagrađenima.

Događaj je uključivao je bogat program: od red carpet dolazaka, poklona za uzvanike, sve do javnog isticanja važnih društvenih tema. Jedan od najzapaženijih momenata bilo je pojavljivanje Sydney Sweeney u efektnoj prozirnoj srebrnoj haljini, ali i Eve Longorije koja je u crnu haljini istaknula svoje vitke noge.