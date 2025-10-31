Pogledajte kako su finalisti izgledali na prvom, a kako na posljednjem vaganju

Sve je spremno za veliko finale 'Života na vagi' koje možete pratiti od 20:15 sati na RTL-u! Poznata su tri finalista – Nena, Domagoj i Dominik, a večeras će im se u napetoj borbi pridružiti Marija ili Ante.

Dominik je u show ušao odlučan da pobijedi i kao kapeta pokazao i svoju snagu i slabosti. Od 169,3 kg stigao je do 125,4 kg, izgubivši 25,9% tjelesne mase, a njegova motivacija proizlazi iz uloge oca petero djece.

Domagoj je bio najteži kandidat sezone s 225 kg, no izgubio je čak 52,8 kg, odnosno 23,5% mase. Njegov moto "samo jako ili nikako" vodio ga je kroz svaku prepreku, a skromnost i upornost učinile su ga favoritom publike.

Nena je pokazala iznimnu mentalnu snagu. Smanjila je težinu s 103,8 na 80,8 kilograma, što je gubitak od 22,2% tjelesne mase. Trenerica Mirna istaknula je da je Nena kandidatkinja za koju je sigurna da će nastaviti ovaj put i nakon showa.

