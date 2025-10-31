TRANSFORMACIJA /

Ovako je Franka Batelić izgledala prije 16 godina: Od djevojčice do poslovne žene i pop zvijezde

Franka Batelić ima lice poput djevojčice: Pjevačica danas slavi 33. rođendan
Foto: Boris Scitar/pixsell
Pjevačica je odrasla u glazbenoj obitelji. Majka Ingrid, otac Damir te mlađi brat Nikola također se bave glazbom.
Franka Batelić (33) jedna je od najpoznatijih hrvatskih pjevačica. Glazbenu karijeru započela je pobjedom u showu "Showtime" 2007. godine, nakon čega je nizala uspješne singlove poput "Ruža u kamenu", "Sve dok sanjaš" i "Bolji ljudi". Hrvatsku je 2018. predstavljala na Eurosongu s pjesmom "Crazy". U sretnom je braku s nogometašem Vedranom Ćorlukom (39), s kojim ima dvoje djece, sina Viktora i kćer Gretu, a vlasnica je brenda kozmetika "Frankly Good".

Boris Scitar/pixsell
