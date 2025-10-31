Sjećate li se Robin iz 'Kako sam upoznao vašu majku'? Imala tešku bolest, a ovako izgleda danas

Kanadska glumica i bivša manekenka Cobie Smulders rodila se 3. travnja 1982. u Vancouveru, a javnosti je najpoznatija po ulozi Robin Scherbatsky u kultnoj humorističnoj seriji "Kako sam upoznao vašu majku".

Cobie je karijeru započela kao manekenka, no ubrzo je otkrila da je gluma njezina prava strast. Nakon nekoliko manjih uloga, proboj je ostvarila upravo kroz prethodno spomenutu serijuu, gdje je od 2005. do 2014. glumila ambicioznu novinarku Robin — lik koji je postao sinonim za njezino ime. Serija joj je donijela svjetsku popularnost i brojne nominacije među kojima se ističe EWwy Award za najbolju sporednu glumicu

Nakon televizijskog uspjeha, Smulders je zakoračila i u svijet blockbustera. Najpoznatija je po ulozi agentice Marie Hill u Marvelovom filmskom svemiru, gdje je nastupila u filmovima "The Avengers", "Captain America: The Winter Soldier", "Avengers: Age of Ultron", "Spider-Man: Far From Home" i drugima.

Što se tiče njenog privatnog života, udana za glumca Tarana Killama (43), poznatog po radu u emisiji "Saturday Night Live". Par se vjenčao 2012. godine i ima dvije kćeri: Shaelyn (16) i Janitu (10). Iako je vrlo diskretna o svom privatnom životu, u više je navrata javno progovorila o borbi s rakom jajnika koji joj je dijagnosticiran u ranim tridesetima — iskustvo koje ju je, kako sama kaže, “naučilo zahvalnosti i hrabrosti”. Kasnije je otkrila da se rak proširio na nekoliko limfnih čvorova i dijelova trbuha, što je zahtijevalo više operacija tijekom dvije godine. Nakon intenzivnog liječenja je potpuno ozdravila i već dugi niz godina je bez znakova bolesti.