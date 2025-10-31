Samo će pravi genijalci ovdje prepoznati sve gradove: Pazite, teže je nego što mislite
Na današnji dan, 31. listopada, obilježavamo Svjetski dan gradova, dan posvećen promicanju globalne urbanizacije i poticanju suradnje u rješavanju izazova s kojima se suočavaju urbana središta. Gradovi su oduvijek bili žile kucavice civilizacije - mjesta gdje se susreću povijest i budućnost, isprepliću kulture i rađaju inovacije. U čast ovog dana, vodimo vas na putovanje kroz dvanaest fascinantnih gradova diljem svijeta, od kojih svaki nudi jedinstven uvid u bogatstvo i raznolikost urbanog života. Pokušajte pogoditi o kojem se gradu radi na ovim fotografijama.