Država prodaje svoje stanove! Pa čak i ovaj koji gledate... Probajte pogoditi koliko kvadrata ima

Država kreće u novu rundu prodaje svojih nekretnina. Od stana od šest kvadrata za osam tisuća eura, pa do garaža i poslovnih prostora od 200 kvadrata.

Prodaja počinje sutra,

Najviše nekretnina koje država prodaje nalazi se u Zagrebu – pa je tako u ponudi i ova soba u podrumu zgrade od šest kvadrata kojoj je početna cijena 8320 eura. Da dobro ste pročitali, od šest kvadrata...

Brojne takve nekretnine, državi su samo teret i trošak.

"Ti stanovi su za državu kao vlasnika neperspektivni i stoga smo ih odlučili dati na tržište. Svaka roba nađe svoga kupca, pa će tako i naši stanovi", govori državna tajnica Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Sanja Bošnjak.

Cijelu priču reportera RTL-a Danas Marka Šiklića pogledajte OVDJE.