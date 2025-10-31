ZAR STVARNO? /

Država prodaje svoje stanove! Pa čak i ovaj koji gledate... Probajte pogoditi koliko kvadrata ima

Brojne takve nekretnine, državi su samo teret i trošak

31.10.2025.
7:27
J.S.
Screenshot Rtl Danas
Država kreće u novu rundu prodaje svojih nekretnina. Od stana od šest kvadrata za osam tisuća eura, pa do garaža i poslovnih prostora od 200 kvadrata.

Prodaja počinje sutra,

Najviše nekretnina koje država prodaje nalazi se u Zagrebu – pa je tako u ponudi i ova soba u podrumu zgrade od šest kvadrata kojoj je početna cijena 8320 eura. Da dobro ste pročitali, od šest kvadrata...

Brojne takve nekretnine, državi su samo teret i trošak. 

"Ti stanovi su za državu kao vlasnika neperspektivni i stoga smo ih odlučili dati na tržište.  Svaka roba nađe svoga kupca, pa će tako i naši stanovi", govori državna tajnica Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Sanja Bošnjak. 

Cijelu priču reportera RTL-a Danas Marka Šiklića pogledajte OVDJE

 

Državne NekretnineProdajaNajam StanovaCijene
