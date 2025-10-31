Ovo su stanovi koje prodaje država! Lokacija je sjajna, ali pogledajte u kakvom su stanju

Želite li imati stan od 20-ak četvornih metara, u ulici u kojoj je živio primjerice i Goran Ivanišević, trebate najmanje 105 tisuća eura.

Stan se nalazi 10-ak minuta hoda od glavnog zagrebačkog trga, u Dalmatinskoj ulici i jedan od je od 17 kojih se država želi riješiti.

"Riječ je o cijeni koju je odradio stalni sudski vještak, odnosno riječ je o procijenjenoj tržišnoj vrijednosti stana. Vjerujemo da će biti ponuda za ovaj stan, ako pogledamo njegova lokacija je izvrsna i ona će ga prodati", kaže glasnogovornica Državnih nekretnina Željka Franić.

Neperspektivni stanovi

Lokacija dobra, ali ne i stanje stana pa će novi vlasnik trebati u potpunu renovaciju. Osim troškova uređenja, morat će računati i na to da će cijena sigurno biti veća od one koja je ponuđena.

"Već smo stekli iskustvo, s obzirom na to da imamo četvrti natječaj kojeg ćemo pustiti u petak, možemo reći da one nekretnine koje se prodaju postignu i duplo veću cijenu od one koja je bila početna cijena u natječaju", pojašnjava Franić.

Najviše nekretnina koje država prodaje nalazi se u Zagrebu pa je tako u ponudi i ova soba u podrumu zgrade od šest kvadrata kojoj je početna cijena 8320 eura. Brojne takve nekretnine, državi su samo teret i trošak.

Prodano 60 posto nekretnina

"Ti stanovi su za državu kao vlasnika neperspektivni i stoga smo ih odlučili dati na tržište. Svaka roba nađe svoga kupca, pa će tako i naši stanovi", kaže državna tajnica Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Sanja Bošnjak.

Na to računaju i s ovim derutnim stanom u potkrovlju zgrade na zagrebačkoj Trešnjevci. Ima 20 četvornih metara, a početna cijena mu je 25.200 eura. Od priključaka ima samo vodu.

"Objavljujemo četvrti javni poziv ove godine, do kraja godine planiramo objaviti još jedan i kada zaokružimo s tim posljednjim za ovu godinu, možemo reći da smo tržištu ponudili 100 nekretnina na prodaju. Ono što smo do sada ponudili, u prosjeku je prodano 60 posto nekretnina", kaže Franić iz Državnih nekretnina.

Ponuda poslovnih prostora

Osim stanova, država će sutra pokušati prodati 3 garaže i 10 poslovnih prostora. Poslovni prostori i stanovi osim u Zagrebu prodaju se i u Varaždinu, Dugoj Resi, Lepoglavi i Rijeci. Država ih se želi čim prije riješiti.

"Treba plaćati pričuvu, održavanje za te stanove i puno je jednostavnije da ih prepustimo tržištu ne bi li našli kupca. Ili je spajanje stambenih jedinica, ili podrumski stanovi mogu služiti ne samo građanima, nego i poduzetnicima za arhive i slične sadržaje", kaže državna tajnica Bošnjak.

Samo s ovim pozivom, plan Vlade je prodajom državne imovine napuniti proračun za najmanje milijun i 300 tisuća eura.