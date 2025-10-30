Hrvatska je na opakom udaru, ovo nije prirodno: 'Već tri dana samo bauljam...'

NIJE DOBRO... /

I za kraj još jedna horor dokumentarna priča. Sigurno ste danas i posljednjih dana primijetili da je neprirodno toplo, 20 je stupnjeva, na udaru smo južine.

A svi znamo da južina donosi glavobolje i migrene, probleme sa spavanjem, bolove u kostima i mišićima. Ali još puno gore: donosi i živčanost, razdražljivost, nervozu, tjeskobu, ljutnju, agresiju, uspavanost.

Poznato je da se u Dubrovačkoj Republici nisu donosili zakoni jer ljudi u to vrijeme nisu sposobni normalno rasuđivati: zbog toga su se smanjivale i kazne počinjene dok puše jugo. Hipokrat je pak mislio da je tijelo slabo kada je jugo i da je u to vrijeme rizično ići na operacije.

A evo što misle Zagrepčani.

"Jako loše, već tri dana samo bauljam", kaže Mira.

"Jako loše, preužasno", kaže Zdenka.

"Glava me boli, znači puca mi ovaj desni dio glave cijeli dan. I evo upravo sad idem na jedno tri kave ću spucat da mi bude bolje jer baš mi je ono cijeli dan katastrofa", navodi Gabriela.

Više pogledajte u prilogu.