U Jasenovcu su sretno živjeli Srbi, Romi i Židovi i bavili se sportom; Mojmira: 'Mooolim?!'

I NIŠTA NIJE SPORNO? /

Tako je bilo u Jasenovcu, radnom logoru u kojem su veselo i sretno živjeli Srbi, Romi i Židovi, u koji su rado stizali đaci iz cijele NDH. Gdje nije bilo masovnih ubojstava, eventualno tu i tamo koja smrt od zaraznih bolesti, gdje su postojali glazbeni sastavi, a ljudi su se u slobodno vrijeme bavili sportom. Tako su tobožnji stručnjaci u Saboru nekidan opisivali jednu od najmračnijih epizoda hrvatske povijesti. Audio sa suđenja u kojem jedan od zapovjednika logora opisuje strahovite zločine objavio je danas Srpsko narodno vijeće, koje je najavilo podizanje kaznene prijave protiv sudionika sramotnog skupa nekidan. A Igor Peternel, zastupnik stranke Domino koja nam je sve ovo omogućila, danas kaže da nije sporno da se o povijesti govori bez povjesničara. MOLIM?