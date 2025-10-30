Ne znači ništa, ali je riječ godine: Otkud taj 'six seven' koji djeca stalno ponavljaju?

HIT DANA /

To je meme i hit na TikToku. To je čak tema jedne epizode South parka. Vi možda za to niste čuli, ali jesu vaša djeca koja vjerojatno po kući ponavljaju izraz six seven. Dva broja: šest i sedam; koja zapravo ne znače ništa postala su riječ godine. HITT DANAAA!!!

To je pojam kojeg se najviše pretraživalo od lipnja - kažu urednici online rječnika Dictionary.com koji su six seven i proglasili riječju godine. Iako to ustvari nije riječ, nema značenje, ali je nevjerojatno popularan izraz među generacijom Alpha koja to koristi u svakoj mogućoj prilici.

Neki misle da se six seven može prevesti kao tako tako ali većina misli da ne znači ništa i da je riječ o besmislici. Više od dva milijuna videa na TikToku je objavljeno s tim hashtagom. I to samo u prvih nekoliko tjedana otkako se izraz pojavio. Six seven je kao nekakav sleng objašnjavaju jezikoslovci: a postao je popularan nakon pjesme Doot Doot repera Skrille.