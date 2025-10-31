Linč ili mržnja prema braniteljima? Evo što se sve skrivalo u lajku Dalije Orešković

FACEBOOK AFERA /

Politička prepucavanja oko “lajka razdora” saborske zastupnice Dalije Orešković ne jenjavaju. Nakon što je na Facebooku označila sa "sviđa mi se" komentar u kojem se francuski dragovoljac Domovinskog rata Jean-Michel Nicolier naziva “plaćenikom”, iz HDZ-a stižu nove osude, ali i optužbe da je Orešković njihovog zastupnika Antu Deura u Saboru nazvala “smećem”.

Ljevica, s druge strane, tvrdi da je riječ o linču i pokušaju političke diskreditacije. Orešković je prije dva mjeseca objavila pohvalnu objavu o legendarnom pilotu Rudolfu Perešinu. No, najviše reakcija izazvao je njezin lajk na komentar jednog pratitelja u kojem se uspoređuje Perešin s “plaćenikom poput Jean Michela”. Više doznajte u prilogu Marine Brcković