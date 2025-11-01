NAPETA ZAVRŠNICA /

Dominik je pobjednik 'Života na vagi': 'Zadnja dva dana nisam mogao znati što me čeka'

Njegovo ime je Dominik Šarić - 32 godišnjak iz Dugog Sela pobjednik je devete sezone našeg popularnog showa „Život na vagi”.

U napetom finalu emitiranom uživo u programu RTL-a, Dominik je osvojio glavnu nagradu od 20 tisuća eura. Sa 169 kilograma smršavio je na 112 – čak 57 kilograma, što je trećina njegove tjelesne mase.

U finalu su se natjecali Ante, Domagoj, Nena i Dominik, a upravo su njegov trud i promjena najviše impresionirali trenere i gledatelje. Zahvalio je supruzi na velikoj podršci i poručio da bez nje ovo ne bi bilo moguće.

1.11.2025.
16:58
RTL Danas
život Na Vagi
