Od subote nova pravila za vozače, a kazne nisu male! 'Policajci me nikad nisu uhvatili...'

Od sutra svjetla više nisu na izbor, već obavezna, a za mnogi to još uvijek ne znaju. "Ne znam iskreno, ali čuo sam za zimsku opremu, gume i ostalo, ali pretpostavljam da ide u paketu. Gume ću mijenjati", rekao je Ivan iz Zagreba.

"Promijenjene su gume, a svjetla se automatski pale, pa bar zahvaljujući tehnologiji ne moramo više razmišljati o tome. Nikad me nisu uhvatili policajci zbog toga, hvala Bogu ne, puno vremena provodimo u autu pa pazimo jako na to", govori nam Marko iz Zagreba.

"Sad se mijenja ovih dana, cijelog dana držat otvorena svjetla. Ja bih to cijele godine da bude, da se vidi preko cijele godine. Lakše je uočit auto i sve ostale stvari", kaže Elvis iz Zagreba.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kazna za neupaljena svjetla

Dnevna svjetla najviše utječu na sigurnost u gradskoj vožnji.

"Čak i pri nesrećama koje su pri malim brzinama, jer, jednostavno, ako je smanjeno svjetlo, pogotovo na ulicama gdje recimo postoji neki drvored ili nešto, jako teško je vidjeti vozila a da su im upaljena ta svjetla", kaže profesor na Fakultetu prometnih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu Marko Ševrović.

"Od prvog studenog ove godine do 31. ožujka iduće godine obvezna su dnevna svjetla. Također, podsjećam da vozači bicikala su dužni na prednjem dijelu bicikala imati upaljeno bijelo svjetlo, a na stražnjoj strani bicikla crveno svjetlo. Propisane kazne za neupaljena svjetla iznose 30 eura", kaže policijski službenik za preventivu u cestovnom prometu Mišel Matošević.

Obvezna zimska oprema

A od sredine mjeseca zimska oprema postaje obavezna. Umjesto zimskih guma mogu poslužiti i ljetne gume s lancima ili "univerzalne".

"Ako ste u nekakvim gradskim uvjetima, pogotovo recimo Dalmacija, gdje vjerojatno možete proći i s ovakvim gumama, ali ako ste negdje u Lici gdje ima puno više snijega i leda, onda svakako preporučujem zimske gume", kaže Ševrović

Kazna za vožnju bez zimske opreme može vas koštati 130 eura.