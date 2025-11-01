VUČIĆ NA IZDISAJU? /

Je li litij u Srbiji važniji od demokracije? Picula: 'U tome se zrcali što EU misli...'

Dan uoči godišnjice tragičnog urušavanja nadstrešnice i smrti 16 ljudi, tisuće građana krenulo je u Novi Sad. Sutra će prosvjednici, koji traže kažnjavanje odgovornih, pravednije društvo i kraj Vučićeva režima, odati počast žrtvama. Situacija je krajnje napeta, a poslijepodne se izvanredno obratio predsjednik države. O svemu smo razgovarali s hrvatskim europarlamentarac i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Toninom Piculom. Više pogledajte u prilogu

1.11.2025.
7:16
RTL Danas
SrbijaAleksandar VučćTonino PiculaEuropska Unija
