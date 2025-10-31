Rukometaši uspješno počeli pripreme za Europsko prvenstvo, u subotu novi ispit

BRAVO NAŠI /

Hrvatska rukometna reprezentacija u prvoj je pripremnoj utakmici uoči Europskog prvenstva 2026. u Bernu, nakon teške bitke, paklene bolje rečeno, uspjela pobijediti Švicarsku. Rezultata je na kraju bio 29-26 za Hrvatsku.

Mandić je imao 9 obrana, Šoštarić je bio naš najbolji strijelac sa 7 golova, Načinović je dodao 4, debitant Ljevar 5, Martinović 3, Klarica 6. Jelinić je zabio 1 gol, Maraš 2. Kusio i Wanner zabili su za Švicarsku 3 gola, Maros 6 i Noam 6. Sigrist je zabio 4.

U subotu naši rukometaši ponovno igraju protiv Švicarske, ovaj puta u Luzernu.