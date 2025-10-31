Na Mirogoju smo sreli majku Dražena Petrovića, poslušajte njezinu poruku uoči Svih svetih

SJEĆANJE NA NAJMILIJE /

Gužve su na grobljima diljem zemlje. Uređuju se i čiste grobna mjesta uoči sutrašnjeg blagdana Svih svetih. Pripreme su u punom su jeku, a prodavači tvrde da se cijene cvjetnih aranžmana od lani nisu mijenjale.

Dok im uređuju posljednja počivališta, sjećaju se svojih najmilijih. Ukrašena cvijećem i svijećama groblja su u ovo doba godine mjesta gdje se dolazi sa sjetom, tugom i ljubavlju. "Dođem, zapalim svijeću, jedan cvijet – jedan cvijet, ali dođem, a u ove dane dođem par dana prije pa očisti, pa operem malo", kaže Željka iz Zadra.

Puna su već i zagrebačka groblja. Na Mirogoju majka košarkaškog virtuoza Dražena Petrovića kaže kako je uvijek teško dolaziti na mjesto gdje već 32 godine počiva njezin sin.

"Svaki dan je težak, ali najteže kad je rođendan sad 22.-og bio i godišnjica. Nekako tijelo se više uzbudi, to vam mogu reć. Ali, čovik se mora borit sa svim i ide se dalje", kaže Biserka Petrović.

Osim bližnjima ostavljat će ovih dana Zagrepčani poneki cvijet ili zapaliti svijeću i zaslužnim sugrađanima, pa i političarima koje su voljeli poput prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i dugogodišnjeg prvog čovjeka SDP-a Ivice Račana. Više doznajte u prilogu Nikoline Radić.